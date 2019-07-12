Российский защитник продолжит карьеру в чемпионате Дании
Российский хоккеист Дмитрий Костромитин перешел в клуб датского чемпионата «Хернинг Блю Фокс». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Минувший сезон 29-летний хоккеист провел в ВХЛ, представляя тольяттинскую «Ладу». В 35 матчах защитник отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «-3» и 33 минутах штрафа.
«В Костромитине мы нашли защитника с большим опытом игры на высоком уровне. Он силён физически, часто побеждает в силовой борьбе, обладает высокой трудовой этикой и мотивирован.
Кроме того, Дмитрий отлично говорит по-английски и привык брать ответственность на себя как на игровой площадке, так и за её пределами», — заявил спортивный директор «Хернинг Блю Фокс» Мартин Струзински.
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