«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с первым номером драфта-2019 Хьюзом
Первый номер драфта НХЛ – 2019 нападающий Джек Хьюз официально стал игроком «Нью-Джерси». Клуб подписал с форвардом контракт новичка на три года, сообщает официальный сайт «Дэвилз».
Ежегодная зарплата Хьюза составит $ 925 тыс. Кроме того, игроку буду полагаться бонусы за успешное выступление.
Хьюз будет выступать в «Нью-Джерси» под 86-м номером. Джек стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером.
На драфте-2019 Хьюз был выбран в «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».
Форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.
Джек Хьюз будет играть в «Нью-Джерси» под номером Никиты Кучерова
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