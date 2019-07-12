«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с первым номером драфта-2019 Хьюзом

Первый номер драфта НХЛ – 2019 нападающий Джек Хьюз официально стал игроком «Нью-Джерси». Клуб подписал с форвардом контракт новичка на три года, сообщает официальный сайт «Дэвилз».

Ежегодная зарплата Хьюза составит $ 925 тыс. Кроме того, игроку буду полагаться бонусы за успешное выступление.

Хьюз будет выступать в «Нью-Джерси» под 86-м номером. Джек стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером.

На драфте-2019 Хьюз был выбран в «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».



Форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.