Мезин, Перепехин и Журик вошли в тренерский штаб минского «Динамо»

В тренерский штаб минского «Динамо», помимо Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского, вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр Журик и специалист по физподготовке Адриан Вальво, сообщает официальный сайт «зубров».
Мезин — четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси. Голкипер выступал за минское «Динамо» с 2009 по 2012 года, а в сезоне-2016/17 входил в тренерский штаб клуба, ассистируя Крэйгу Вудкрофту.
Перепехин начинал тренерскую карьеру в фарм-клубе минского «Динамо», когда «зубры» выступали в чемпионате Беларуси. Он регулярно трудился с юношескими и молодежными сборными.
Известный в прошлом белорусский защитник Журик трудился с Вудкрофтом в штабе нашей национальной сборной на чемпионате мира — 2015 в Остраве. После этого он работал в системе московского «Динамо» — в командах ВХЛ и МХЛ.
Французский специалист по физподготовке Вальво на протяжении шести сезонов работал в штабе швейцарской «Лозанны» и в этом году помог хоккеистам добраться до бронзовых наград NLA. В ходе чемпионата мира занимался физподготовкой национальной сборной Франции.
- 12 июля 2019
-
19:14
-
18:53
-
18:14
-
17:56
-
17:24
-
16:42
-
16:20
-
16:06
-
15:34
-
14:36
-
13:38
-
13:03
-
12:52
-
12:10
-
11:41
-
11:15
-
10:41
-
10:15
-
09:39
-
09:01
-
08:42
- 11 июля 2019
-
23:50
-
23:17
-
22:56
-
22:24
-
21:56
-
21:27
-
21:04
-
20:45
-
20:42
-
20:29
-
20:00
-
19:47
-
19:11
-
19:01