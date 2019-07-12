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Мезин, Перепехин и Журик вошли в тренерский штаб минского «Динамо»

Мезин, Перепехин и Журик вошли в тренерский штаб минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В тренерский штаб минского «Динамо», помимо Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского, вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр Журик и специалист по физподготовке Адриан Вальво, сообщает официальный сайт «зубров».

Мезин — четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси. Голкипер выступал за минское «Динамо» с 2009 по 2012 года, а в сезоне-2016/17 входил в тренерский штаб клуба, ассистируя Крэйгу Вудкрофту.

Перепехин начинал тренерскую карьеру в фарм-клубе минского «Динамо», когда «зубры» выступали в чемпионате Беларуси. Он регулярно трудился с юношескими и молодежными сборными.

Известный в прошлом белорусский защитник Журик трудился с Вудкрофтом в штабе нашей национальной сборной на чемпионате мира — 2015 в Остраве. После этого он работал в системе московского «Динамо» — в командах ВХЛ и МХЛ.

Французский специалист по физподготовке Вальво на протяжении шести сезонов работал в штабе швейцарской «Лозанны» и в этом году помог хоккеистам добраться до бронзовых наград NLA. В ходе чемпионата мира занимался физподготовкой национальной сборной Франции.

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