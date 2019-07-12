Гендиректор минского «Динамо» прокомментировал тренерские назначения

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о включении Павла Перепехина, Андрея Мезина, Александра Журика и Адриана Вальво в тренерский штаб «зубров».



«Мы рады представить специалистов, которые будут помогать Крэйгу Вудкрофту и Михаилу Грабовскому. Это высококвалифицированные наставники, каждый из них уже зарекомендовал себя в профессии. Павел Викторович много лет провел, работая с командами института сборных Беларуси, он отлично знает возможности всех отечественных игроков нового поколения, на которых мы во многом собираемся сделать ставку.



Андрей Анатольевич уже помогал Вудкрофту в самом успешном для нашего клуба сезоне, и с тех пор он как тренер еще больше добавил в опыте и квалификации. Важно, что в «Тракторе» Мезин не просто занимался вратарями, а выполнял широкий объем работ ассистента главного тренера.



Что касается Адриана, то это тоже прекрасный специалист в своей области. Мы понимаем важность этапа подготовки к сезону, в который сейчас входит команда, и значение на этом этапе тренера по физподготовке. Вальво обладает фундаментальной компетенцией. Подобного профессионала, к сожалению, сложно найти в нашей стране. Немаловажно и то, что его хорошо знает Крэйг — им будет комфортно работать вместе.



Также на предсезонке тренерскому штабу поможет Александр Александрович Журик. Дальнейшие перспективы этого специалиста в «Динамо» зависят от того, как они сработаются с Крэйгом и Михаилом. В целом, думаю, мы получили очень сбалансированный штаб разноплановых специалистов, отлично дополняющих друг друга», — приводит слова Баскова официальный сайт минчан.

Мезин, Перепехин и Журик вошли в тренерский штаб минского «Динамо»