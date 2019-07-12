«Динамо» поиздевалось над «Спартаком» и СКА в проморолике

Московский хоккейный клуб «Динамо» опубликовал проморолик с расписанием домашних матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20, бело-голубые решили пошутить над соперниками, подобрав для каждого из них индивидуальный видеоряд. Особенно досталось принципиальным противникам.



Например, матчи со «Спартаком» сопровождаются кадрами со свиньей, а со СКА — стопками денег.

Видео можно посмотреть на странице бело-голубых в YouTube.



Напомним, первую домашнюю игру московское «Динамо» проведёт с «Торпедо», она состоится 2 сентября.



В четверг, 11 июля, КХЛ представила полный календарь сезона. Он доступен на сайте «Чемпионата».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее «Авангарда» — 4:0.