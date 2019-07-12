Минское «Динамо» подписало 6-го вратаря и ещё четырёх игроков

Минское «Динамо» заключило двусторонние контракты с защитником Дмитрием Знахаренко, а также нападающими Ильёй Литвиновым и Иваном Дроздовым. Помимо этого, «зубры» подписали пробные соглашения с голкипером Иваном Кульбаковым и защитником Егором Ивановым, сообщает официальный сайт команды.
Кульбаков стал уже шестым голкипером у «зубров». Контракты с командой есть у Юнаса Энрота, Михаила Карнаухова, Никиты Толопило и Александра Осипкова.
Для 25-летнего Знахаренко следующий сезон станет уже пятым в КХЛ. Суммарно на его счету 146 матчей. В регулярке-2018/19 он сыграл в 48 матчах и отметился тремя передачами при показателе полезности «0».
21-летний Литвинов и 19-летний Дроздов в прошлом году дебютировали в КХЛ, причём и тому, и другому уже удалось отметиться набранными баллами. У Ильи за сезон — 1+1, а вот Иван заработал 8 (1+7) очков.
Иванов большую часть карьеры провёл в белорусской экстралиге, защищая цвета команды U20, «Гомеля», родного «Могилёва» и «Юности».
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