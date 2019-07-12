Тренер «Салавата»: на сборе в Финляндии начнём работать над сочетаниями звеньев

Тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Томи Ламса сообщил, что команда планирует начать наигрывать звенья на ближайшем тренировочном сборе в Финляндии.
Сегодня, 12 июля, на «Уфа-Арене» прошла товарищеская игра с участием молодых игроков системы клуба.
«Очень важно посмотреть на всех игроков, которые входят в структуру «Салавата Юлаева» и выступают в «Торосе» и «Толпаре». Сегодня на льду были именно такие хоккеисты, потому что нам необходимо определить расширенный список тех, кто будет готовиться к новому сезону с основной командой на следующей неделе. Возможно, кто-то из них в итоге отправится на учебно-тренировочный сбор в Финляндию. Мы также начнём работать над сочетаниями и будем искать сильные и слабые стороны звеньев», — приводит слова Ламса сайт уфимского клуба.
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