Хабибулин: к «Везине» я не был близок, только к номинации

Российский голкипер Николай Хабибулин считает, что не был близок к завоеванию «Везина Трофи». Этот приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.



«Завоевать «Везину»? Возможно, к номинации был близок. У меня иногда выходило так, что после Нового года январь не совсем хорошим получался. Не то, чтобы провал, но из-за такого количества игр, спад немножко затягивался. Выходил потом уже только февраль и март, и этот провал в месяц или полтора портил шансы на попадание хотя бы в номинацию на «Везину», — сказал Хабибулин в эфире канала «Сказано сделано» в YouTube.



Хабибулин является обладателем Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также чемпионом Олимпийских игр (1992).

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