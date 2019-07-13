Хьюз: будет здорово увидеть ребёнка в свитере с моей фамилией на спине

Первый номер драфта-2019 Джек Хьюз поделился впечатлениями от подписания трёхлетнего контракта с «Нью-Джерси Дэвилз».



«За этим стоит очень многое. Это большая ответственность, очень многими вещами я горжусь. Мне действительно очень нравится быть членом «Дэвилз». Это очень сплочённый коллектив и дружная организация. К уборщику здесь относятся с таким же уважением, как к президенту. Для меня очень здорово стать частью этого клуба. Я действительно воодушевлен.



Вообще, это просто сумасшествие. Я рос, покупал свитеры, посещал магазины, смотрел на свитеры хоккеистов. А теперь там висит свитер с моим именем, что очень круто. Будет здорово увидеть маленького ребенка в свитере с 86-м номером и фамилией Хьюз на спине», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с первым номером драфта-2019 Хьюзом