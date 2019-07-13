Кожевников: странное решение провести Матч звёзд в Москве, ажиотажа не будет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об опубликованном календаре КХЛ на сезон-2019/20.
«Считаю странным решение провести неделю звёзд в Москве. При всём уважении к нашей столице, ажиотажа такая неделя точно не вызовет, всё-таки этот праздник достаточно специфический. Значит, нужно уже сейчас думать, как его провести. Может, мобилизовать детей из детских домов Подмосковья, которым очень интересна наша игра и у которых нет возможностей на неё приходить.
В любом случае недели звёзд нужно проводить в тех городах, которые не избалованы зрелищами и которые обожают хоккей. КХЛ работает уже больше 10 лет, но ни разу не была с Матчем звёзд, например, на Дальнем Востоке. Непорядок!
Один из руководителей КХЛ сказал, что на Дальний Восток никто не полетит? Странно слышать такие слова. КХЛ — профессиональная лига, в которой хоккеистам платят огромные деньги. Если мы правильно этой лигой управляем, то не найдётся ни одного игрока, который рискнёт проигнорировать Матч звёзд, в каком бы городе он ни проводился», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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