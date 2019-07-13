«Филадельфия» подписала новый контракт с Лоутоном на $ 4,6 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» заключил новое соглашение с нападающим Скоттом Лоутоном, информирует официальный сайт «лётчиков». 25-летний канадский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата Лоутона составит $ 2,3 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Лоутон принял участие в 82 встречах, отметившись 32 (12+20) баллами при показателе полезности "-11" и 53 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке 15 минут за матч.



Лоутон всю карьеру выступает за «Филадельфию».



Напомним, в прошлом сезоне американская команда не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Лётчики» заняли 11-е место в Восточной конференции.