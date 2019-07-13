«Филадельфия» подписала новый контракт с Лоутоном на $ 4,6 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» заключил новое соглашение с нападающим Скоттом Лоутоном, информирует официальный сайт «лётчиков». 25-летний канадский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата Лоутона составит $ 2,3 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате Лоутон принял участие в 82 встречах, отметившись 32 (12+20) баллами при показателе полезности "-11" и 53 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке 15 минут за матч.
Лоутон всю карьеру выступает за «Филадельфию».
Напомним, в прошлом сезоне американская команда не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Лётчики» заняли 11-е место в Восточной конференции.
- 13 июля 2019
-
09:50
-
09:19
-
08:54
-
08:36
-
08:15
- 12 июля 2019
-
23:54
-
23:24
-
22:54
-
22:10
-
21:36
-
21:15
-
20:26
-
20:04
-
19:32
-
19:14
-
18:53
-
18:14
-
17:56
-
17:24
-
16:42
-
16:20
-
16:06
-
15:34
-
14:36
-
13:38
-
13:03
-
12:52
-
12:10
-
11:41
-
11:15
-
10:41
-
10:15
-
09:39
-
09:01
-
08:42
Партнерский контент