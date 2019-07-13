Воронин: узбеков пока в «Хумо» нет, может, потом присоединятся

Нападающий Артём Воронин поделился впечатлениями от перехода в узбекский клуб ВХЛ «Хумо».



«Очень удобная база, в восьмидесяти километрах от Нижнего Новгорода. Все в шаговой доступности, так что все довольны. Знаю, что были дальнейшие планы базироваться в Москве, но по ряду причин скоро надо будет ехать в Узбекистан. Мы все иностранцы, так что надо ехать в Ташкент получать рабочие визы, оформлять документы. Вплоть до того, что придется сдавать кровь – так говорят. Я думал, что меня будет сложно чем-нибудь удивить, но определённые такие моменты присутствуют.



Знал ли я что-то об Узбекистане? Не знал практически ничего. Даже не представлял, что мне когда-нибудь придется расширять свой кругозор в этом направлении. Но сейчас я очень рад, что выпала такая возможность: я все разузнал об этой стране, посмотрел соответствующие видеоролики, поговорил с людьми, кто там бывал.



Узбеки есть в команде? Нет, пока нет. Может быть, по приезду в Ташкент присоединятся, с удовольствием примем их в коллектив», — приводит слова Воронина официальный сайт ВХЛ.