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Генменеджер «Ванкувера» — о конфликте с Эрикссоном: будем думать об обмене

Генменеджер «Ванкувера» — о конфликте с Эрикссоном: будем думать об обмене
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением о Луи Эрикссоне, которого могут обменять после конфликта с тренером.

«Не думаю, что стоит воспринимать эти слова как нечто из ряда вон выходящее. Он просто хотел быть искренним. Мы с ним хорошо поговорили. Всё, что было сказано, останется между нами. Мы продолжим общение, все будет хорошо.

У нас есть два месяца до начала сезона. Буду думать над вариантом обмена. Если из этого ничего не получится, тогда на сборах у нас будет жёсткая внутренняя конкуренция за место в составе и игровое время. Думаю, это пойдёт команде на пользу.

Он очень полезный игрок. Луи хорошо действует в меньшинстве, может успешно противостоять лидерам других команд. Действительно хороший двусторонний форвард. Мы рассмотрим все варианты, чтобы понять, насколько они выгодны нам, поговорим с Луи, узнаем, что он думает по этому поводу, и тогда решим, как нам быть», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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