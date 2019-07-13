Вайсфельд: у Кудашова нет особых заслуг, не факт, что он будет лучше Воробьёва

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об увольнении Ильи Воробьёва и назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России и СКА.
«Тут сразу встаёт другой вопрос — почему все произошло так неожиданно и именно сейчас, когда до выхода команд из отпуска остались считаные дни. А после окончания чемпионата мира прошло уже полтора месяца. Судя по всему, в июле что-то произошло. Но что именно — никто из нас не знает. Поэтому и рассуждать на эту тему трудно.
У нас вообще многое принимается «вовремя». Вот, к примеру, взять переход на двухочковую систему, принятую перед самым началом прошлого чемпионата. Все тогда сразу начали рассуждать, хорошо это или плохо. А дело-то в другом. Почему столь важное решение принимается внезапно и вдруг, за неделю до старта турнира? Вот и с Воробьевым сейчас так же. Все как мы любим.
Чем Кудашов лучше Воробьёва? Так ещё и не факт, что лучше. Мы же этого пока не знаем. Давайте сперва посмотрим, как Кудашов себя проявит на этом новом уровне. А больше-то и сказать нечего. Особых заслуг у Кудашова на тренерском поприще пока нет. Он еще ничего не выигрывал. Можно вспомнить, что и Вячеслав Быков принял сборную совсем молодым тренером. Но тут надо понимать, что Быков был звездой как игрок. Он имел запредельный авторитет среди хоккеистов, и это компенсировало недостаток опыта», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
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