Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 / Новости /

Вайсфельд: у Кудашова нет особых заслуг, не факт, что он будет лучше Воробьёва

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Вайсфельд: у Кудашова нет особых заслуг, не факт, что он будет лучше Воробьёва
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об увольнении Ильи Воробьёва и назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России и СКА.

«Тут сразу встаёт другой вопрос — почему все произошло так неожиданно и именно сейчас, когда до выхода команд из отпуска остались считаные дни. А после окончания чемпионата мира прошло уже полтора месяца. Судя по всему, в июле что-то произошло. Но что именно — никто из нас не знает. Поэтому и рассуждать на эту тему трудно.

У нас вообще многое принимается «вовремя». Вот, к примеру, взять переход на двухочковую систему, принятую перед самым началом прошлого чемпионата. Все тогда сразу начали рассуждать, хорошо это или плохо. А дело-то в другом. Почему столь важное решение принимается внезапно и вдруг, за неделю до старта турнира? Вот и с Воробьевым сейчас так же. Все как мы любим.

Чем Кудашов лучше Воробьёва? Так ещё и не факт, что лучше. Мы же этого пока не знаем. Давайте сперва посмотрим, как Кудашов себя проявит на этом новом уровне. А больше-то и сказать нечего. Особых заслуг у Кудашова на тренерском поприще пока нет. Он еще ничего не выигрывал. Можно вспомнить, что и Вячеслав Быков принял сборную совсем молодым тренером. Но тут надо понимать, что Быков был звездой как игрок. Он имел запредельный авторитет среди хоккеистов, и это компенсировало недостаток опыта», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Воробьёв этого ждал. Почему его уход из сборной России был неизбежен
Тот случай, когда смена главного тренера в национальной команде не сенсация.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент