Тренерский штаб «Нефтехимика» пополнили два специалиста

Два специалиста – Валерий Иванников и Валерий Балабанов – вошли в тренерский штаб «Нефтехимика», возглавляемый Вячеславом Буцаевым, сообщает официальный сайт клуба.



Иванников будет отвечать за вратарей в нижнекамском клубе, а Балабанов назначен тренером по физподготовке.



Валерий Иванников родился 28 января 1967 года в Челябинске. Двукратный чемпион Беларуси в составе минской «Юности» (2003/04, 2004/05). Был признан лучшим вратарем сезона-2003/04.



Валерий Львович Балабанов родился в 4 февраля 1958 году в Москве. Образование высшее. В качестве тренера по физподготовке работал с молодежными сборными командами России, в ПХК ЦСКА, МХК «Красная Армия». С 2014 по 2018 год — в ХК «Сочи».



Напомним, в прошедшем сезоне «Нефтехимик» не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв 10-е место в Восточной конференции.