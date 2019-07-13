Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с «Авангардом»
Как стало известно «Чемпионату», защитник Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с хоккейным клубом «Авангард».
Напомним, россиянин планировал вернуться в Национальную хоккейную лигу, но ему выписали новую дисквалификацию.
Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».
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Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут
«Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.
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