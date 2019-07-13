Генменеджер «Филадельфии»: переговоры с Проворовым идут в сердечной атмосфере

Генеральный менеджер «Филадельфии Флаейрз» Чак Флетчер прокомментировал ход переговоров с ограниченно свободными агентами Иваном Проворовым и Трэвисом Конечны.
«Этот вопрос имеет для меня приоритетное значение. Я считаю, что несколько клубов лиги оказались в таком же положении. Мы будем и дальше работать с этими игроками и постараемся договориться с ними как можно быстрее.
Проворов? Я даже не знаю, как лучше всего охарактеризовать наши переговоры. Очень дружественные. Они проходят в очень дружественной и сердечной атмосфере. Но я считаю, что нам сложно будет добиться прогресса пока рынок не успокоится.
Так или иначе мы закроем эти вопросы в ближайшие недели. Они имеют большое значение для нас в связи с тем, что у нас есть определенный план работы. А в таких условиях надо чаще общаться», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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