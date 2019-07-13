Бенгтссон — о переходе в СКА: жду начала игры за клуб с такими возможностями

Шведский защитник Лукас Бенгтссон поделился впечатлениями от перехода в петербургский СКА.



«Я знал вратаря СКА Магнуса Хелльберга по матчам за сборную Швеции, а вот с другим шведом — Давидом Рундбладом мы познакомились уже в Петербурге. Они отличные парни, помогают мне освоиться в России. Всегда здорово, когда в команде есть люди с которыми можно поговорить на родном языке. Хелльберг уже водил меня в один ресторан с индийской кухней — мне очень понравилось», — рассказал Бенгтссон журналистам.



Слышал много хороших вещей о СКА и Петербурге — шикарный город и отличный клуб. Для меня этот переход — возможность выступать за одну из сильнейших команд в Европе. С нетерпением жду момента, когда смогу сыграть за клуб с такими возможностями», — передаёт слова Бенгтссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА подписал контракт со шведским защитником Бенгтссоном