Лехтеря: обсуждал переход в СКА с Тарасенко, он отличный товарищ

Нападающий Йори Лехтеря рассказал, как принимал предложение перейти в петербургский СКА.



«Предложений от команд из НХЛ я получить не успел. Сразу согласился подписать контракт со СКА — это одна из сильнейших команд Европы, очень сильная организация. Выбор был очень легким. Даже не стал спрашивать совета у финнов, которые играли в Петербурге.



Обсуждал переход в СКА с Тарасенко. Он рассказал много хороших вещей о клубе. Владимир — прекрасный товарищ и отличный игрок. Он здорово играл в Петербурге и продолжает показывать отличный хоккей в НХЛ.



Здорово, что в СКА уже есть пара ребят из Финляндии. Это поможет мне быстрее адаптироваться в команде», — передаёт слова Лехтеря корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Бывший форвард «Сент-Луиса» и «Филадельфии» Йори Лехтеря стал игроком СКА