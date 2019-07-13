Лехтеря: обсуждал переход в СКА с Тарасенко, он отличный товарищ
Нападающий Йори Лехтеря рассказал, как принимал предложение перейти в петербургский СКА.
«Предложений от команд из НХЛ я получить не успел. Сразу согласился подписать контракт со СКА — это одна из сильнейших команд Европы, очень сильная организация. Выбор был очень легким. Даже не стал спрашивать совета у финнов, которые играли в Петербурге.
Обсуждал переход в СКА с Тарасенко. Он рассказал много хороших вещей о клубе. Владимир — прекрасный товарищ и отличный игрок. Он здорово играл в Петербурге и продолжает показывать отличный хоккей в НХЛ.
Здорово, что в СКА уже есть пара ребят из Финляндии. Это поможет мне быстрее адаптироваться в команде», — передаёт слова Лехтеря корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Бывший форвард «Сент-Луиса» и «Филадельфии» Йори Лехтеря стал игроком СКА
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