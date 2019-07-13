«Коламбус» готовит оффер-шит Марнеру

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» рассматривает вариант оффер-шита по отношению к форварду «Торонто Мэйпл Лифс» Митчу Марнеру, сообщает североамериканский журналист Аарон Порцлайн в своём «твиттере». В настоящее время 22-летний хоккеист является ограниченно свободным агентом.
Недавно в НХЛ случился первый оффер-шит за шесть сезонов. «Монреаль Канадиенс» сделал его форварду Себастьяну Ахо. «Каролина Харрикейнз» повторила предложение на следующий день.
В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.
Напомним, оффер-шит – это предложение ограниченно свободному агенту от другого клуба. Если игрок его принимает, у текущего клуба есть возможность повторить предложение и оставить игрока у себя.
- 13 июля 2019
-
14:20
-
13:54
-
13:40
-
13:30
-
13:14
-
12:40
-
12:09
-
11:48
-
11:36
-
11:07
-
10:39
-
10:24
-
09:50
-
09:19
-
08:54
-
08:36
-
08:15
- 12 июля 2019
-
23:54
-
23:24
-
22:54
-
22:10
-
21:36
-
21:15
-
20:26
-
20:04
-
19:32
-
19:14
-
18:53
-
18:14
-
17:56
-
17:24
-
16:42
-
16:20
-
16:06
-
15:34