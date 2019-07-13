«Локомотив» вернул своего воспитанника Козлова из QMJHL
После трёх лет за океаном воспитанник ярославского «Локомотива» Иван Козлов возвращается в систему клуба, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников». 20-летний нападающий подписал двусторонний контракт на три сезона.
На протяжении трёх сезонов Козлов выступал в Юниорской хоккейной лиге Квебека, защищая цвета клуба «Форерс де Ва-д'Ор». В QMJHL нападающий провёл 202 матча, записав на свой счёт 110 (54+56) очков.
В сезоне-2018/19 Козлов в 63 матчах регулярного чемпионата отметился 36 (16+20) баллами при показателе полезности "-30" и 26 минутах штрафного времени. В плей-офф хоккеист принял участие в семи встречах, записав в актив гол и результативную передачу.
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