Хоккеисты «Торпедо» вышли из отпуска

Нижегородское «Торпедо» вышло из отпуска и в ближайшие дни приступит к подготовке к очередному сезону КХЛ, информирует официальный сайт команды.



Сегодня, 13 июля, хоккеисты основного состава команды проходили углубленное медицинское обследование в специализированном центре. На следующей неделе начнётся втягивающий сбор, в течение которого игроков ждут тренировки на льду и в тренажёрном зале.



В первых тренировочных занятиях будут принимать участие следующие хоккеисты:



Вратари: Николай Мольков, Андерс Линдбек и Андрей Тихомиров;



Защитники: Михаил Орлов, Денис Баранцев, Чарльз Дженовей, Артём Аляев, Антон Волченков, Сергей Зборовский, Дмитрий Родионычев, Кирилл Меляков, Павел Медведев, Егор Огиенко.



Нападающие: Джордан Шрёдер, Иван Бочаров, Дамир Жафяров, Павел Варфоломеев, Михаил Варнаков, Антон Шенфельд, Кирилл Ураков, Даниил Ильин, Данил Веряев, Андрей Белевич, Виктор Шахворостов, Михаил Смолин, Герман Поддубный, Донат Стальнов, Михаил Есаян, Александр Гомоляко.

