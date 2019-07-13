Ячменёв: нужно было посмотреть, как игроки «Салавата» подготовились летом

Тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виталий Ячменёв прокомментировал двустороннюю встречу между молодыми игроками.
«Задача была — посмотреть, в каком состоянии ребята, как подготовились летом: кто как к себе относился, как занимались. Нужно было посмотреть ближайший резерв, потому что мы сейчас поедем на сборы в Финляндию – несколько человек возьмем с собой. Смотрели тех, кто уже может конкурировать с первой командой.
Мы понимаем, что ребята под нагрузками, уже в «Торосе» они начали заниматься всерьёз. После этих игр появились какие-то наметки, понимание. У нас есть еще пара дней. Здесь мы будем вместе тренироваться. Также несколько ребят будет работать, кататься с нами. Есть немного времени, чтобы окончательно определиться перед отъездом», — цитирует тренера официальная группа клуба «ВКонтакте».
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