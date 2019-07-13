Форвард «Спартака» Шалагин перешёл в систему «Тампа-Бэй»

Нападающий системы московского «Спартака» Михаил Шалагин решил отправиться за океан и проведёт следующий сезон в системе клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг». При этом в Континентальной хоккейной лиге «Спартак» сохранит на 19-летнего нападающего спортивные права.



«Уезжаю в конце июля в Монреаль, где начну подготовку к сезону с тренером «Тампы» по физподготовке. На днях заезжал к руководителям клуба пообщаться. Мы хорошо поговорили, пожелали друг другу удачи. Буду следить за результатами «Спартака», за успехами тех, с кем играл рядом не один год.



Буллит в стиле Кучерова? Вообще это никак не связано, что мы соотечественники. Просто увидел и понравилось. Пробовал на тренировках в Москве еще в прошлом сезоне, у меня получалось», — цитирует игрока официальный сайт «Спартака».

Шалагин повторил буллит Кучерова без броска в тренировочном лагере «Тампы»