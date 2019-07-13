М. Воробьёв: мне нравятся канадские площадки, для зрителей они лучше

Нападающий системы «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв, тренирующийся с «Салаватом Юлаевым, поделился впечатлениями от двусторонней игры.



«Такие игры – хорошая возможность показать себя тренерам. У кого-то из игроков есть друзья в команде, но на льду они конкуренты. Здесь надо проверить свои силы, надо посмотреть на конкурентов за место в составе, чтобы понимать в дальнейшем, над чем еще нужно работать. Поэтому сегодня игра равная, все бьются. Это только начало предсезонки, тяжело всем вкатиться, но видно, что ребята стараются. Мне кажется, ребята из школы еще больше мотивированы, потому что играют против уже состоявшихся игроков постарше. Где-то хотят превзойти их, показать себя с лучшей стороны.



На какой площадке интереснее играть? Мне нравится канадский формат. Там быстрее идет хоккей, более силовая игра, больше бросков, больше опасных моментов – с любой позиции бросок будет опасный, выше скорость принятия решений. И зрителям интереснее канадская площадка, потому что много силовых приемов и опасных контратак. Мне лично и играть на канадской комфортнее», — цитирует игрока официальный сайт клуба.