«Металлург» вернул воспитанника Минулина из WHL

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с защитником Артёмом Минулиным, информирует официальный сайт команды.



20-летний новобранец «Металлурга» является выпускником магнитогорской школы хоккея. Артём родился и начал заниматься хоккеем в Тюмени. В 2013 году переехал в Магнитогорск. Играл за юниорскую сборную России до 17 лет (19 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи). В 2015 году Минулин отправился за океан — в команду Западной хоккейной лиги «Свифт Керрент Бронкос», в которой провел три сезона, и в 2018-м стал чемпионом WHL. Минувший сезон Артём Минулин провел за «Эверетт Сильвертипс».



За четыре сезона в Западной хоккейной лиге (WНL) Артём Минулин сыграл 257 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 144 очка (27+117), и 44 матча — в плей-офф, набрав 19 очков (3+16) при общем показателе полезности +91! В 2018 году сыграл 5 матчей на молодежном чемпионате мира.

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