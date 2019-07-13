Иван Налимов перешёл в СКА в результате обмена с ХК «Сочи»

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Южане получили права на вратаря Ивана Просветова, в Петербург переезжает голкипер Иван Налимов.
Налимов родился 12 марта 1994 года в Новокузнецке. В 2011 году Налимов был выбран СКА на драфте КХЛ под 12-м номером.
Выступал за «СКА-1946», «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард». Участник ЮЧМ-2012, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2014 года.
Минувший сезон Налимов начинал в «Куньлунь Ред Стар», сыграв четыре матча при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,83. Завершал сезон Налимов в «Авангарде». За омских «ястребов» Налимов одержал пять побед в 14 играх регулярки, пропуская в среднем за игру 2,14 шайбы и отражая 91,7% бросков. В плей-офф сыграл две игры.
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