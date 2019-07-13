Шарыченков: рисунок на шлеме — секрет, мне самому интересно

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Александр Шарыченков рассказал, как провёл летний отпуск.
«Отпуск получился очень длинным, насыщенным. Силами зарядился, но про тренировки тоже не забывал. Времени было много, всё успел – и отдохнуть, и подготовиться к сезону. В мае ездили на море, пару недель успели отдохнуть там с семьей. Затем поехали домой, в Нижний Новгород, где решали некоторые вопросы, связанные с переездом, встречались с родными и близкими.
Номер уже выбрал. Раньше играл под 39-м, а сейчас он занят Федей Коротаевым. Так что в этот раз взял 93-й — просто цифры местами поменял.
Рисунок на шлеме? Это пока секрет. Могу добавить, что у меня уже был похожий рисунок. Шлем будет готов только в августе. Мне самому уже интересно, как всё получится и как художник подошёл к реализации этой идеи», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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