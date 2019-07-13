Шалагин: в «Тампе» диетолог каждый раз напоминал не есть после шести
Нападающий Михаил Шалагин, перешедший в систему «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассказал о тренировках за океаном.
«Впечатления хорошие, мне всё очень понравилось. Тренеры рассказали, над чем работать, чему уделять внимание в первую очередь. Я никогда не был в Америке, очень интересно было съездить и посмотреть на всё своими глазами.
Со мной занимались индивидуально. Там был русский тренер, который объяснял и рассказывал, потому что с языком у меня не очень хорошо. Но буду учить. Тренировались в удовольствие. Договорились, что занимаемся аккуратно, без силовых приемов. В общем, было интересно.
Тренер-диетолог после каждой тренировки напоминал, что после шести лучше не есть. Но мне можно, я худой», — цитирует игрока официальный сайт «Спартака».
Форвард «Спартака» Шалагин перешёл в систему «Тампа-Бэй»
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