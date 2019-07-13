Минское «Динамо» заключило пробные контракты ещё с пятью игроками

Пробные контракты с минским «Динамо» заключили ещё пять хоккеистов — защитники Владислав Еременко и Владислав Барковский, а также нападающие Павел Денисов, Артём Аносов и Илья Казьянин, сообщает официальный сайт «зубров».

«Владислав Еременко — уроженец Витебской области, последние три года провел в «Калгари Хитмен» (WHL). Защитник был весьма результативен и набирал очки в каждом втором матче: 203 игры — 105 (28+77) баллов. В 2018-м Влада под 151-м номером задрафтовал «Нэшвилл». Еременко сыграл на двух юношеских (U18) и трех молодежных (U20) чемпионатах мира. На ЮЧМ-2016 и МЧМ-2017 помогал сборным возвращаться в элиту.

Владислав Барковский — один из самых талантливых защитников своего возраста. Дебютировал в основе «Юности» уже в 16 лет. В прошлом сезоне провел за основу столичного клуба 41 матч в регулярке (2+2) и 5 — в плей-офф (0+1). Стал чемпионом страны. В 2018-м ездил с юношеской сборной на чемпионат мира и помог команде выйти в плей-офф.

Павел Денисов — гомельский воспитанник, три предыдущих года провел в институте сборных, играя за команды U17 и U18. В последнем сезоне был одним из самых результативных защитников среди восемнадцатилеток: 23 (9+14) очка в 45 матчах. Павел сыграл и на недавнем ЮЧМ в Швеции, где юноши повторили лучший результат в истории, заняв пятое место.

Артём Аносов — нападающий, совсем в юном возрасте уехал за океан, где играл за Toronto Jr. Canadiens (GTHL) и Northeast Generals (NAHL). В 18 лет вернулся в Беларусь и выступал в системе «Юности», а также в командах института сборных. Вызывался на ЮЧМ-2017 (помог восемнадцатилеткам вернуться в элиту) и на недавний МЧМ-2019. До молодежного чемпионата мира выступал в команде U20 (20 матчей, 12 (6+6) очков), а затем вернулся в «Юность» (31 матч, 7 (2+6) очков).

Илья Казьянин — уроженец Могилева. На протяжении трех предыдущих лет привлекался в команды института сборных. Съездил на ЮЧМ-2018 в элите, где блеснул результативностью, играя в тройке с Владимиром Алистровым (5 матчей, 6 (1+5) очков). Прошлый сезон начинал в U20, а затем перебрался в «Могилев» и неплохо сыграл в экстралиге «Б» (35 поединков, 26 (10+16) баллов)», — говорится на сайте команды.



На просмотре в клубе уже находятся 20 человек: вратари Дмитрий Мильчаков и Иван Кульбаков, защитники Дмитрий Дерябин, Роман Дюков, Роман Достанко, Егор Иванов, Владислав Еременко, Владислав Барковский и Павел Денисов, нападающие Максим Парфеевец, Андрей Степанов, Артём Волков, Александр Матерухин, Николай Сытый, Игорь Мартынов, Андрей Павленко, Виктор Масилевич, Вячеслав Грецкий, Артём Аносов и Илья Казьянин.