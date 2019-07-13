Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Павловичем

Минское «Динамо» сообщило о подписании контракта с белорусским нападающим Александром Павловичем. Новое соглашение будет рассчитано на один год, информирует официальный сайт команды.

В минувшем сезоне в составе «зубров» Павлович провёл 30 матчей. Он отметился одной забитой шайбой и отдал 7 результативных передач. За игру форвард проводил на льду более 15 минут при показателе полезности «-7».

Для уроженца Гродно грядущий сезон станет уже девятым в КХЛ. В лиге нападающий сыграл 293 игры, набрал 57 (27+30) очков при показателях полезности «-37» и заработал 153 минуты штрафа.

Ранее пробные контракты с минским «Динамо» заключили ещё пятеро хоккеистов — защитники Владислав Еременко и Владислав Барковский, а также нападающие Павел Денисов, Артём Аносов и Илья Казьянин.