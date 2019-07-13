«Анахайм» подписал однолетний контракт с защитником Дель Зотто

Защитник Майкл Дель Зотто подписал контракт с «Анахайм Дакс», срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 750 тыс., сообщает журналист Рено Лавуа в «Твиттере».
Защитник начинал минувший сезон в «Ванкувер Кэнакс». В январе клуб обменял его в «Дакс», однако в феврале Дель Зотто снова сменил команду. «Анахайм» обменял его в «Сент-Луис Блюз» на пик в 6-м раунде драфта.
Всего защитник провел 42 матча в минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, набрав 10 (1+9) очков при показателе полезности «–1».
Ранее «Анахайм» усилил состав, заключив однолетний контракт с защитником сборной Финляндии Яни Хаканпяя и двухлетнее соглашение с американским вратарём Энтони Столарзем, а также подписал контракт с нападающим Андреасом Мартинсеном.
- 13 июля 2019
-
21:56
-
21:23
-
20:37
-
19:37
-
19:01
-
18:45
-
18:33
-
17:55
-
17:10
-
16:37
-
16:19
-
15:58
-
15:28
-
15:14
-
14:57
-
14:51
-
14:20
-
13:54
-
13:40
-
13:30
-
13:14
-
12:40
-
12:09
-
11:48
-
11:36
-
11:07
-
10:39
-
10:24
-
09:50
-
09:19
-
08:54
-
08:36
-
08:15
- 12 июля 2019
-
23:54
-
23:24