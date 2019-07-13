«Анахайм» подписал однолетний контракт с защитником Дель Зотто

Защитник Майкл Дель Зотто подписал контракт с «Анахайм Дакс», срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 750 тыс., сообщает журналист Рено Лавуа в «Твиттере».

Защитник начинал минувший сезон в «Ванкувер Кэнакс». В январе клуб обменял его в «Дакс», однако в феврале Дель Зотто снова сменил команду. «Анахайм» обменял его в «Сент-Луис Блюз» на пик в 6-м раунде драфта.

Всего защитник провел 42 матча в минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, набрав 10 (1+9) очков при показателе полезности «–1».



Ранее «Анахайм» усилил состав, заключив однолетний контракт с защитником сборной Финляндии Яни Хаканпяя и двухлетнее соглашение с американским вратарём Энтони Столарзем, а также подписал контракт с нападающим Андреасом Мартинсеном.