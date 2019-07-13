Дзингел: чувствую, что могу с ходу вписаться в состав «Каролины»

Нападающий Райан Дзингел прокомментировал переход в «Каролину Харрикейнз». Форвард отметил, что выбрал команду, потому что она походит под его стиль игры.
«Хотел перейти туда, где смог бы почувствовать уверенность в команде. Наблюдая, чего «Каролина» добилась в прошлом году, понял, что эта команда и этот город идеально подходят мне, моей невесте и семье.
Конечно, перед переходом вы стараетесь выбрать команду, чтобы соответствовать стилю её игры. Это ещё одна из причин выбора. Чувствую, что могу с ходу вписаться в состав.
Верю в парней, которые у нас есть. В группе форвардов много молодых талантов. Мы не собираемся просто выходить в плей-офф. В прошлом году «Каролина» почувствовала вкус. Мы хотим добиться большего», — приводит слова Дзингела сайт «Каролины».
В минувшем сезоне 27-летний Дзингел провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выступая за «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттаву Сенаторз». Американский форвард забросил 26 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «-9» и 29 минутах штрафа. В плей-офф на счету хоккеиста одна заброшенная шайба в девяти играх при показателе полезности «+3».
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