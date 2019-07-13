«Вашингтон» заключил новый контракт с защитником Колби Уильямсом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый двусторонний контракт с защитником Колби Уильямсом. Соглашение рассчитано на один год. Зарплата игрока составит $ 700 тыс., сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

В прошлом сезоне Уильямс выступал за фарм-клуб «Вашингтона» — «Хёрши Бирз». В его составе 24-летний защитник провёл 36 игр, отдав 10 результативных передач партнёрам, и не отметился забитыми шайбами.

Всего за карьеру в АХЛ (все матчи в составе «Хёрши Бирз») Уильямс сыграл 165 игр. Забил 7 шайб, отдал 36 голевых передач и заработал 167 минут штрафного времени.

Защитник был выбран «Вашингтоном» в шестом раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2015 году под общим 173-м номером.