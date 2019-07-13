«Торонто» обменял 23-летнего нападающего Джошуа в «Сент-Луис»

«Торонто» согласовал обмен форварда Дакоты Джошуа в «Сент-Луис». Взамен «Мэйпл Лифс» смогут рассчитывать на различные уступки в сделках с «блюзменами». 23-летний игрок уже согласовал контракт сроком на два года, сообщает официальный сайт «Сент-Луиса».

Последние четыре года Джошуа выступал за университетскую команду Огайо. Он провёл в её составе 128 игр и набрал 100 очков, записав на свой счёт 41 заброшенную шайбу.

Джошуа был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2014 году под общим 128-м номером.



Ранее «Сент-Луис Блюз» подписал новое соглашение с нападающим Робби Фаббри. 23-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, годовая зарплата канадца составит $ 900 тыс.