«Торонто» обменял 23-летнего нападающего Джошуа в «Сент-Луис»
«Торонто» согласовал обмен форварда Дакоты Джошуа в «Сент-Луис». Взамен «Мэйпл Лифс» смогут рассчитывать на различные уступки в сделках с «блюзменами». 23-летний игрок уже согласовал контракт сроком на два года, сообщает официальный сайт «Сент-Луиса».
Последние четыре года Джошуа выступал за университетскую команду Огайо. Он провёл в её составе 128 игр и набрал 100 очков, записав на свой счёт 41 заброшенную шайбу.
Джошуа был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2014 году под общим 128-м номером.
Ранее «Сент-Луис Блюз» подписал новое соглашение с нападающим Робби Фаббри. 23-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, годовая зарплата канадца составит $ 900 тыс.
Фаббри подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
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