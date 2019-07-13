Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии

Жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в «Инстаграме» романтичные фотографии с мужем. Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
В минувшем сезоне 33-летний российский хоккеист в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Он записал на свой счёт 51 результативный бросок и добавил к этому 38 голевых передач в 81 матче. Кроме того, он заработал показатель полезности «+7» и 40 минут штрафа. В плей-офф на счету капитана столичной команды 9 (4+5) очков в семи играх.
«Вашингтон» вышел в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. Год назад столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.
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