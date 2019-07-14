Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек презентовал свой новый игровой шлем, выполненный в клубных красно-белых цветах.

Голкипер «Спартака» Гудачек презентовал свой новый шлем Фото: Аккаунт Гудачека в «Инстаграме»

30-летний Гудачек в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 45 матчах, одержав 22 победы. В среднем вратарь отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35. Шесть матчей серии плей-офф с петербургским СКА Гудачек провёл без замен, отражая 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,16. Голкипер также попал в скандал с судьёй, который накричал на него, используя нецензурную лексику.

Ранее Гудачек в Континентальной хоккейной лиги также защищал цвета новосибирской «Сибири» и череповецкой «Северстали».



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