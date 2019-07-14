Голкипер «Спартака» Гудачек презентовал свой новый шлем
Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек презентовал свой новый игровой шлем, выполненный в клубных красно-белых цветах.
Голкипер «Спартака» Гудачек презентовал свой новый шлем
Фото: Аккаунт Гудачека в «Инстаграме»
30-летний Гудачек в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 45 матчах, одержав 22 победы. В среднем вратарь отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35. Шесть матчей серии плей-офф с петербургским СКА Гудачек провёл без замен, отражая 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,16. Голкипер также попал в скандал с судьёй, который накричал на него, используя нецензурную лексику.
Ранее Гудачек в Континентальной хоккейной лиги также защищал цвета новосибирской «Сибири» и череповецкой «Северстали».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 14 июля 2019
-
01:22
-
00:09
- 13 июля 2019
-
23:52
-
22:51
-
22:28
-
21:56
-
21:23
-
20:37
-
19:37
-
19:01
-
18:45
-
18:33
-
17:55
-
17:10
-
16:37
-
16:19
-
15:58
-
15:28
-
15:14
-
14:57
-
14:51
-
14:20
-
13:54
-
13:40
-
13:30
-
13:14
-
12:40
-
12:09
-
11:48
-
11:36
-
11:07
-
10:39
-
10:24
-
09:50
-
09:19
Партнерский контент