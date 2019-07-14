Новичок «Адмирала»: хочу стать основным вратарём сборной Финляндии на ЧМ-2020

Новичок «Адмирала» финский голкипер Юхо Олкинуора 14 июля прилетел во Владивосток. После прибытия на «Фетисов Арену» хоккеист поделился первыми впечатлениями.

«Путешествие прошло нормально, я играл в Северной Америке, знаком с такими перелётами. Первые впечатления отличные, мне нравится. Арена хорошая, ребята все дружелюбные, хорошо встретили, многие говорят по-английски.

Мне хотелось играть в КХЛ, «Адмирал» был заинтересован, я тоже проявил интерес, и всё сложилось. Знаю, что здесь играл финский голкипер Нико Ховиненн — высокий такой.

Уже познакомился с тренером вратарей. Общались, он великолепно говорит на шведском. Я изучал этот язык в школе, но у него он на очень высоком уровне, лучше, чем английский. Мы с ним общаемся на шведском. По-русски знаю — доброе утро, спасибо, работа, давай-давай, «Адмирал» Владивосток. Надеюсь, в конце сезона я смогу дать такое интервью уже на русском.

Какие задачи в предстоящем сезоне? Главная — командный успех. Вторая — я хочу играть, играть много и доказать в первую очередь себе и всем, что я хороший вратарь и способен играть в этой лиге. Кроме того, хочу поехать на следующий чемпионат мира в роли голкипера номер один финской сборной», — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне голкипер играл за финский «Пеликанс», в регулярном чемпионате на его счету 39 игр при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,26, что является седьмым показателем в финском чемпионате. В плей-офф Юхо провёл шесть встреч, отражая 94,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,67.