Биннингтон: рад, что смог договориться с «Сент-Луисом»

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, который подписал новый двухлетний контракт с клубом, прокомментировал сделку.



«Очень рад, что смог договориться с «Сент-Луис Блюз». Я благодарю город за тёплый приём и веру в меня. Очень хочу снова добиться успеха с нашей командой», — сказал Биннигтон в интервью клубному сайту.

Напомним, голкипер входил в число 34 игроков, которые подали заявки на арбитраж. Слушание по его контракту должно было состояться 20 июля. В свою очередь генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг обещал игроку существенную прибавку к зарплате. Согласно предыдущему соглашению, вратарь получал $ 3 млн. По новому контракту голкипер заработает $ 8,8 млн за два года.

«Мы довольны, что подписали Джордана ещё на два года. Он продемонстрировал выдающийся хоккей, и мы рассчитываем, что он по-прежнему будет вносить существенный вклад в игру нашей команды», — приводит слова Армстронга сайт «Сент-Луиса».

В минувшем сезоне 26-летний уроженец Ричмонд-Хилл установил рекорд НХЛ, став первым вратарём-новичком в истории лиги, кому удалось выиграть 16 матчей в плей-офф. В решающем седьмом матче финала с «Бостон Брюинз» канадский вратарь отразил 32 из 33 бросков. Игра завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов», которые впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли.