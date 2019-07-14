Донсков прокомментировал совместный сбор «Вегаса» с клубом австрийской лиги

Директор по хоккейным операциям «Вегас Голден Найтс» Миша Донсков рассказал почему клуб решил провести совместный тренировочный сбор с сбор с клубом австрийской лиги «Вена Кэпиталз».
«Это уникальная возможность для обеих команд сделать что-то подобное. Мы хотим донести до них новые идеи из НХЛ, а сами — узнать об их концепциях и о том, как они работают. Для обеих групп это будет отличный опыт.
Кроме того, для «Вегас Голден Найтс» важно поддерживать связь с нашими поклонниками на международном уровне, развивать наш бренд и улучшать игру», — сказал Донсков в интервью клубному сайту.
Главный тренер «Вены» Дэйв Кэмерон ранее работал наставником «Оттавы Сенаторз». С Донсковым специалист сотрудничал в сборной Канады до того, как тот присоединился к «Вегасу».
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