Московское «Динамо» назвало дату первого контрольного матча во время предсезонки

Предсезонная подготовка московского «Динамо» начнётся с тренировочного сбора в Нижегородской области, он стартует 15 июля. Первый контрольный матч бело-голубых с «Торпедо» запланирован на 3 августа.

«Большая подготовка к сезону в рамках тренировочного сбора в Нижегородской области — вот что ожидает «Динамо» с понедельника.

В Нижнем Новгороде команда проведёт первый предсезонный матч — 3 августа с «Торпедо». После чего московское «Динамо» ждёт и первый предсезонный турнир — Кубок Нижегородской области, который пройдёт с 7 по 11 августа и включает игры с «Торпедо», «Хумо» и минским «Динамо», а также матч за третье место или финал.

Базироваться во время сбора команда будет в городе Бор — на левом берегу Волги, напротив Нижнего Новгорода. Основная часть работы бело-голубых пройдет там же, а выставочные игры «Динамо» пройдут в нижегородском КРК «Нагорный», — сообщается на официальном сайте клуба.