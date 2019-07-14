Афиногенов: в этом году хочется позитива с самого начала

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов рассказал, как он провёл отпуск, и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Отличное самочувствие перед началом сбора. Отпуск провёл, как обычно, с семьёй. Мы с детьми постоянно на отдых уезжаем в Америку, проводим там полтора-два месяца — и назад, сюда. Отдохнул чуть-чуть, потренировался сам. Уже соскучился и по тренировкам, и по атмосфере нашей. Хочется побыстрее выйти на лёд. Нас ждёт интересный сезон, хочется какого-то позитива — в прошлом году не совсем удалось, что хотелось. В этом году хочется позитива с самого начала и до самого конца», — приводит слова Афиногенова официальный сайт бело-голубых.

В составе «Динамо» Афиногенов в регулярном чемпионате КХЛ — 2018/19 провёл всего 10 игр. Форвард забил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.



Предсезонная подготовка московского «Динамо» начнётся с тренировочного сбора в Нижегородской области, он стартует 15 июля.