Житник поделился мнением о будущем Зайцева и Задорова в НХЛ

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал будущее российских нападающих Никиты Зайцева и Никиты Задорова в Национальной хоккейной лиге.

«Давайте начнём с Зайцева. На мой взгляд, в последние два сезона в «Торонто» он немного заскучал. Постепенно ушло игровое время в большинстве, стало меньше эмоций, риска. Может быть, длинный контракт, подписанный хоккеистом, не привёл к мобилизации.

Думаю, что обмен в «Оттаву» пойдет Зайцеву только на пользу. Во-первых, «Сенаторз» — не такой сложный клуб, как «Торонто», который в плане внутренних течений даст фору даже «Монреалю». Во-вторых, в «Оттаве» идет перестройка, линия обороны укомплектована довольно средне, и есть все шансы вернуть себе игровое время в большинстве. Такое время — это гарантированные очки, новый статус и, как следствие, в перспективе — ещё большие деньги.

Как объяснить регресс Зайцева в «Торонто»? Судя по всему, там по традиции не простая внутренняя ситуация. Подозреваю, что Зайцев — человек Бэбкока, а его позиции в клубе, похоже, всё слабее и слабее. Большие инвестиции в тренера не срабатывают, владелец нервничает и назначает Дубаса.



Сильно сомневаюсь в том, что новый генменеджер давит на тренера исключительно по собственной инициативе — без согласия, пусть и молчаливого хозяина, а также президента клуба Шэнахэна такое не делается. Как следствие, страдают те люди, которые приходили по инициативе Бэбкока. Наверное, Зайцев — один из них.



Теперь — о Задорове. В моё время к коротким договорам хоккеисты относились с очень большим предубеждением, переговоры начинались минимум с трёхлетнего контракта.



Честно скажу, меня вот такие контракты-мостики совершенно не напрягали, несмотря на риск получить травму и в следующем сезоне уйти по деньгам в минус. Задоров — парень молодой, лучшие контракты у него впереди. Если у хоккеиста есть определенная стратегия, в том числе связанная с локаутом, и однолетний контракт в неё вписывается, то, наверное, ошибки не произошло.



Другое дело, что в психологическом плане короткий контракт давит. Ты постоянно находишься в напряжении, понимаешь, что кровь из носу нужно набирать очки, а они, как назло, не набираются. Вот здесь и попадаешь в ловушку или яму. Задорову нужно этот учесть», — приводит слова Житника Russia-Hockey.