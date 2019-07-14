«Спартак» сыграет первый контрольный матч с бывшим клубом Робина Ганзла

Первый контрольный матч в ходе предсезонной подготовки хоккеисты московского «Спартака» проведут на сборе в Либереце. В субботу, 27 июля, красно-белые сыграют с участником чешской Экстралиги — ХК «Верва» (Литвинов).



«Клуб является чемпионом Чехии сезона-2014/15, в регулярном чемпионате прошлого сезона занял 11-е место. В турнире за 11–14-е место команда оказалась первой, сохранив, таким образом, прописку в Экстралиге и избежав переходного турнира. В «Литвинове» несколько лет назад играл нынешний форвард «Спартака» Робин Ганзл, а сейчас за эту команду выступает его родной брат Мартин.



Матч «Спартак» — «Верва» начнётся в Либереце в 16 часов по местному времени», — сообщает официальный сайт красно-белых.

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