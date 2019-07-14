КХЛ опубликовала ролик, в котором попрощалась с сезоном-2018/19

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала в «Твиттере» видеоролик, в котором попрощалась с сезоном-2018/19.



«Пока, 2018/2019. Привет, 2019/2020», — подписали видео в пресс-службе.

Ранее руководство Континентальной хоккейной лиги опубликовало календарь регулярного чемпионата сезона-2019/20.



Матчем-открытием станет игра ЦСКА — «Авангард», которая состоится 1 сентября на «ЦСКА Арене». Этот матч станет единственным в день старта нового чемпионата.



Полное расписание КХЛ сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».



Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ХК «ЦСКА». В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее ХК «Авангард» — 4:0.