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КХЛ опубликовала ролик, в котором попрощалась с сезоном-2018/19

КХЛ опубликовала ролик, в котором попрощалась с сезоном-2018/19
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала в «Твиттере» видеоролик, в котором попрощалась с сезоном-2018/19.

«Пока, 2018/2019. Привет, 2019/2020», — подписали видео в пресс-службе.

Ранее руководство Континентальной хоккейной лиги опубликовало календарь регулярного чемпионата сезона-2019/20.

Матчем-открытием станет игра ЦСКА — «Авангард», которая состоится 1 сентября на «ЦСКА Арене». Этот матч станет единственным в день старта нового чемпионата.

Полное расписание КХЛ сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ХК «ЦСКА». В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее ХК «Авангард» — 4:0.

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