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Игроки подмосковного «Витязя» приступили к тренировкам на домашней арене

Игроки подмосковного «Витязя» приступили к тренировкам на домашней арене
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» под руководством нового тренера Михаила Кравеца начал летние сборы в родном дворце. Хоккеисты разбиты на три группы и занимаются на льду, в тренажерном и игровом залах, сообщает официальный сайт клуба.

«20-летие дворца в нынешнем сезоне отпразднуют в марте все болельщики «Витязя». Есть повод замахнуться на самое высокое. Так что подготовка к сезону самая серьезная», — отметила пресс- служба команды.

По случаю возвращения из отпуска на родную арену подмосковный клуб опубликовал видеоролик в YouTube.

«Настроение отличное, позитивное. Для меня ничего нового. Я как раз присутствовал, когда строился дворец и каток. Всё знакомое, родное.

Эмоции, конечно же, положительные. Идёт отличный тренировочный процесс. Втягиваемся. В общем, всё замечательно и позитивно», — отметил нападающий «Витязя» Евгений Артюхин.

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