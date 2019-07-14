Игроки подмосковного «Витязя» приступили к тренировкам на домашней арене

Подмосковный «Витязь» под руководством нового тренера Михаила Кравеца начал летние сборы в родном дворце. Хоккеисты разбиты на три группы и занимаются на льду, в тренажерном и игровом залах, сообщает официальный сайт клуба.
«20-летие дворца в нынешнем сезоне отпразднуют в марте все болельщики «Витязя». Есть повод замахнуться на самое высокое. Так что подготовка к сезону самая серьезная», — отметила пресс- служба команды.
По случаю возвращения из отпуска на родную арену подмосковный клуб опубликовал видеоролик в YouTube.
«Настроение отличное, позитивное. Для меня ничего нового. Я как раз присутствовал, когда строился дворец и каток. Всё знакомое, родное.
Эмоции, конечно же, положительные. Идёт отличный тренировочный процесс. Втягиваемся. В общем, всё замечательно и позитивно», — отметил нападающий «Витязя» Евгений Артюхин.
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