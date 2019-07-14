Пашнин привёз Кубок Гагарина в Ярославль

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин, выступавший до 2017 года за «Локомотив», привёз Кубок Гагарина в Ярославль и посетил мемориал погибшим в авиакатастрофе хоккеистам.
«Сначала просто планировал привезти Кубок Гагарина в Ярославль. Позвал родных, устроил домашний ужин. На следующий день поехал с трофеем к мемориалу погибшим в авиакатастрофе хоккеистам, почтили память ребят. Потом попарился с кубком в бане. Вспомнил, что то же самое в прошлом году делали и казанские игроки. Мне идея понравилась, решил повторить.
На мероприятие приехало много бывших партнёров по «Локомотиву». Собрались и Александр Гуськов, и Илья Горохов, и многие другие. Приехал и персонал ярославской команды — врачи, массажисты, сервисмены. Было очень приятно повидать их всех и увидеть тысячи людей, пришедших взглянуть на главный трофей КХЛ», — приводит слова Пашнина пресс-служба КХЛ.
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