Канадский форвард Лапьер подписал контракт с «Айсберен Берлин»

Канадский нападающий Максим Лапьер, известный по выступления в НХЛ, продолжит карьеру «Айсберен Берлин», сообщает пресс-служба немецкого клуба. В последнее время опытный хоккеист защищал цвета «Лугано».

На драфте НХЛ 2003 года Лапьер был выбран во 2-м раунде под общим 61-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Он является обладателем Кубка Колдера 2007 года в составе фарм-клуба «Канадиенс» — «Гамильтон Булдогс».



Максим также выступал за «Анахайм Дакс», «Ванкувер Кэнакс», «Сент-Луис Блюз», «Питтсбург Пингвинз» и шведский клуб МОДО. В составе сборной Канады он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года.



«Айсберен Берлин» — многократный чемпион ГДР и Германии.