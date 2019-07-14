Канадский форвард Лапьер подписал контракт с «Айсберен Берлин»
Канадский нападающий Максим Лапьер, известный по выступления в НХЛ, продолжит карьеру «Айсберен Берлин», сообщает пресс-служба немецкого клуба. В последнее время опытный хоккеист защищал цвета «Лугано».
На драфте НХЛ 2003 года Лапьер был выбран во 2-м раунде под общим 61-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Он является обладателем Кубка Колдера 2007 года в составе фарм-клуба «Канадиенс» — «Гамильтон Булдогс».
Максим также выступал за «Анахайм Дакс», «Ванкувер Кэнакс», «Сент-Луис Блюз», «Питтсбург Пингвинз» и шведский клуб МОДО. В составе сборной Канады он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года.
«Айсберен Берлин» — многократный чемпион ГДР и Германии.
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