«Барыс» подписал контракты с двумя нападающими

Нападающий Аркадий Шестаков покинул усть-каменогорское «Торпедо» и перешёл в астанинский «Барыс», подписав двусторонний контракт на один год, сообщает «Шайба.kz».
В прошлом сезоне 24-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 51 матч и набрал 36 (12+24) очков. Также он провёл 5 матчей на чемпионате мира в Астане, отметившись победным голом в овертайме в игре со сборной Беларуси.
Кроме того, «Барыс» подписал пробный контракт с нападающим сборной Казахстана Антоном Некрячем.
Прошлый сезон 24-летний воспитанник Новосибирска начинал в «Номаде». После двух игр он покинул команду и перешёл в «Бейбарыс». В составе атырауского клуба форвард набрал 42 (22+20) очка в 57 матчах и стал чемпионом Казахстана. Также хоккеист провёл 5 игр на чемпионате мира в Астане, забив 2 гола.
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