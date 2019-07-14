«Спартак» взял в Чехию 36 игроков

Хоккеисты «Спартака» вылетели в Чехию, где сегодня стартует первый сбор красно-белых, сообщает пресс-служба клуба. Из Праги команда на клубном автобусе отправилась в Либерец, где и будет тренироваться в течение двух ближайших недель.



В составе делегации «Спартака» 36 игроков.



Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков, Павел Хомченко;

Защитники: Андрей Кутейкин, Александр Кутузов, Яков Рылов, Патрик Херсли, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Руслан Педан, Дмитрий Вишневский, Григорий Глебов, Иван Крылов, Аким Тришин, Артём Волков, Александр Никишин;

Нападающие: Дмитрий Черных, Денис Кокарев, Мартиньш Карсумс, Геннадий Столяров, Илья Зубов, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Антон Злобин, Артём Фёдоров, Александр Хохлачёв, Илья Аркалов, Вячеслав Лещенко, Глеб Шашков, Михаил Котляревский, Илья Талалуев, Максим Цыплаков, Егор Круженков, Захар Шабловский.

Красно-белые будут работать на земле, в тренажёрном зале и на льду. 27 июля в первом контрольном матче межсезонья «Спартак» сыграет с чешским клубом «Верва» (Литвинов).